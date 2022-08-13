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В Центральном Доме Российской Армии прошло открытие Международного конкурса «Армия Культуры - 2022»

17:57 13.08.2022
Победители творческих состязаний будут выявлять сильнейшего в пяти различных номинациях: «Вокальное мастерство», «Хореографическое мастерство», «Инструментальный жанр», «Выставочная деятельность» и «Приз зрительских симпатий», где лучший коллектив выберут в онлайн-голосовании.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В Центральном Доме Российской Армии имени М.В. Фрунзе состоялось открытие Международного конкурса творческих коллективов «Армия культуры» в рамках Армейских международных игр - 2022.

В прошлом году конкурс стал самостоятельной творческой дисциплиной Армейских международных игр. Второй год подряд мероприятие проводится в статусе международного на трех площадках: в Центральном Доме Российской Армии имени М.В. Фрунзе, Доме Дружбы на полигоне Алабино и на территории Конгрессно-выставочного центра «Патриот».

Победители творческих состязаний будут выявлять сильнейшего в пяти различных номинациях: «Вокальное мастерство», «Хореографическое мастерство», «Инструментальный жанр», «Выставочная деятельность» и «Приз зрительских симпатий», где лучший коллектив выберут в онлайн-голосовании.

В Министерстве обороны России уточнили, что в этом году в первенстве принимают участие более 130 претендентов из семнадцати команд, среди которых участники из России, Абхазии, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Ирана, Камбоджи, Камеруна, Конго, Мали, Монголии, Мьянмы, Руанды, Сирии и Судана. Девять команд принимают участие в данном состязании впервые.

Также сообщается, что в рамках конкурса для посетителей будет открыт Клуб болельщиков, где пройдут интерактивные развлекательные программы, конкурсы, викторины, мастер-классы, а также показы знаменитых военных кинофильмов и отечественных мультипликационных картин.

Ранее в Волгоградской области прошел финал Всероссийского конкурса-фестиваля патриотической песни «Zа тебя, Родина-мать» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В конкурсе мог принять участие любой желающий, отправив заявку до 22 июля. Регистрацию прошли более тысячи исполнителей в возрасте от 10 до 45 лет, проживающих в разных уголках России.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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