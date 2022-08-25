Татьяна Шевцова вручила кубок победителям конкурса «Армия культуры»

Награждая победителей, замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова заявила о невозможности отменить русскую культуру и о ее важном значении для духовно-нравственного воспитания.

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Безоговорочная победа российской команды в конкурсе «Армия культуры». Позади две недели выступлений в рамках самого творческого состязания АрМИ. Победителю, Ансамблю песни и пляски ВДВ на сцене Центрального дома Российской армии вручили главный Кубок конкурса. Поздравила их замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова. Она подчеркнула особую значимость конкурса «Армия культуры».

«Культура для наших стран является важным аспектом в духовно-нравственном воспитании. Смешно выглядят попытки представителей некоторых стран запретить русскую культуру», - отметила Шевцова.

Всего участвовали более сотни артистов из 17 стран, среди которых Монголия, Вьетнам, Конго. Они демонстрировали свое мастерство в самых разных жанрах: вокал, хореография и инструментальная музыка.