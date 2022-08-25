В Запорожье заявили, что обстрелы ЗАЭС грозят срывом поставок энергии в Европу

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Постоянные обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) могут сказаться на поставках электроэнергии в Евросоюз. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, постоянные обстрелы могут привести к остановке ЗАЭС, что грозит нарушением энергетического баланса Украины.

«Как результат это скажется на поставках электроэнергии в страны Евросоюза», - уточнил он в беседе с РИА Новости.

Украинские военные в последние недели регулярно обстреливают Энергодар и прилегающую к нему территорию ЗАЭС - крупнейшей по числу блоков и установленной мощи электростанцию в Европе. На прошедшем на этой неделе заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя констатировал, что ситуация с ядерной безопасностью на АЭС деградировала.