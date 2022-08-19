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В администрации Запорожья рассказали об угрозе выведения из строя системы охлаждения ЗАЭС

Егор Левин
14:03 19.08.2022
Владимир Рогов заявил, что в настоящее время обстрелы совершаются ежедневно из оружия западного образца, но станция продолжает штатную работу, а ее периметр охраняют ВС РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Министерство обороны России
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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал в беседе со «Звездой» об актуальной обстановке на Запорожской АЭС, которая постоянно подвергается ударам ВСУ, что представляет огромную опасность. По словам Рогова, удары осуществляются каждый день.

«Даже Госинспекция ядерного регулирования Украины подтверждает, что из-за обстрелов повреждены три из четырех линий, которые соединяют АЭС с энергосистемой украинского пространства, подконтрольного режиму Зеленского. Последние разрушения могут привести к выведению из строя системы охлаждения и реакторной установки и выбросу радиации», - заявил он.

Рогов отметил, что при этом представители режима Зеленского, лично заявляющие о повреждениях и лично перебивающие линии вывода электроэнергии, в тот же самый момент жалуются, что скоро останутся без всего.

Обстрелы, как заявил Рогов, совершаются ежедневно с помощью вооружения западного образца. Но персонал станции при этом продолжает работу, а периметр качественно охраняется ВС РФ и усиленной группировкой ПВО.

«Сами запорожцы, мои земляки, скинулись, оплатили покупку беспилотника для того, чтобы ребятам было легче нести службу и вести наблюдение. Мы видим, что запорожцы самоорганизовываются для того, чтобы помочь непосредственно русской армии, российским силовикам для обеспечения порядка на станции и вокруг нее», - сообщил он.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Киев готовит провокацию с бомбежкой ЗАЭС в период посещения Украины Генсеком ООН Антониу Гутерришем 19 августа. Украинская сторона планирует обвинить РФ в создании техногенной катастрофы на данной электростанции.

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