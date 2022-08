В стране и мире Правительство Японии подтвердило, что Mitsubishi и Mitsui намерены сохранить доли в «Сахалине-2» Анна Касаткина Корпорации подадут соответствующий запрос России и будут ожидать ее решения. © Фото: Serguei Fomine, Russian Look, Global Look Press Читайте нас на: Японские компании Mitsubishi и Mitsui собираются сохранить свои доли в нефтегазовом проекте «Сахалин-2», в скором времени они направят в России соответствующий запрос. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно. «Мы в курсе, что корпорации официально подтвердили свое решение дать согласие (на участие в проекте. - Прим.ред.)», - сказал Мацуно на пресс-конференции в Токио. Он уточнил, что Mitsubishi и Mitsui подадут соответствующий запрос, а окончательное решение будет принимать российская сторона. Мацуно добавил, что правительство продолжает следить за ситуацией и принимать меры для обеспечения стабильных поставок природного газа, уточняет ТАСС. Газета Nikkei ранее сообщала, что корпорации направят уведомление о решении остаться в проекте «Сахалин-2» в течение августа, после чего РФ в течение трех дней должна вынести окончательное решение об их участии при новом операторе. В конце июня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому имущество компании Sakhalin Energy Investment Company Ltd., оператора проекта «Сахалин-2», передадут в безвозмездное пользование новому российскому предприятию. Акционерами оператора, в рамках которого добывают газ и нефть на шельфе острова Сахалин, являются «Газпром» (50% акций плюс одна акция), концерн Shell (27,5% акций минус одна акция), группа компаний Mitsui & Co. (12,5%), группа компаний Mitsubishi (10%). Компания Shell в феврале выразила намерение выйти из проекта. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика