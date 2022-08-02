Шольц: ФРГ отправляет на Украину вооружение, которого еще нет у самих ВС Германии

Пакеты помощи ВСУ из Германии включают новую военную технику, которая еще не успела поступить в немецкие вооруженные силы.

© Фото: Uwe Anspach dpa Globallookpress

ФРГ продолжает обеспечивать ВСУ военной помощью, отправляя Киеву среди прочего современное вооружение, которым еще не обладают и сами немецкие вооруженные силы. Соответствующее заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц.

Он отметил, что до настоящего времени на Украину отправлялась любая имеющаяся на хранении техника. Сейчас же в дело и вовсе пошли ценные и высокофункциональные системы, такие как РСЗО, зенитные системы и самоходные гаубицы. Причем некоторые экземпляры были произведены еще в крайне ограниченном количестве.

«Часть из них еще даже не успели поставить на вооружение ВС Германии», - заметил немецкий лидер в беседе с изданием Globe and Mail.

Как указал Шольц, обучение украинских военнослужащих навыкам использования поступающего вооружения проходит на территории Германии.

Ранее сообщалось, что на Украину прибыли обещанные ВСУ установки типа Mars-II из ФРГ, а также три гаубицы PzH 2000. Кроме того Германией были направлены Киеву зенитные самоходные установки Gepard.