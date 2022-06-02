Армия Определились победители всеармейского этапа конкурса «Армия культуры» Соревнования прошли в Большом концертном зале Дома офицеров Самарского гарнизона. В конкурсе участвовали коллективы МО РФ, МЧС и Росгвардии. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Самаре завершился всеармейский этап конкурса «Армия культуры». Об этом сообщает Минобороны России. Победителями стали участники Ансамбля песни и пляски ВДВ. Именно этот ансамбль представит Россию на международном этапе конкурса. Соревнования прошли в Большом концертном зале Дома офицеров Самарского гарнизона. В конкурсе участвовали коллективы МО РФ, МЧС и Росгвардии. «Конкурс состоял из трех постановок: "Вокальное мастерство", "Хореографическое мастерство" и "Инструментальный жанр". По итогам творческого конкурса второе место с минимальным отставанием в баллах от победителя заняла команда Центрального военного округа. Третье призовое место досталось ансамблю Западного военного округа», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Занявшие призовые места коллективы получили почетные звания «Лауреат фестиваля ансамблей песни и пляски Вооруженных сил Российской Федерации». Ранее сообщалось, что истребительная авиация уничтожила украинский штурмовик Су-25 под Николаевом. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика