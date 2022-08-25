Стал известен цвет российского танка в финальном заезде «Танкового биатлона»

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Двадцать пятого августа в музее Армейских международных игр в подмосковном Парке «Патриот» состоялась заключительная жеребьевка команд, пробившихся в финальную эстафету конкурса «Танковый биатлон» АрМИ-2022. В течение двух дней восемь лучших сборных, попавших в полуфинальные эстафеты, определяли четыре лучшие команды на финальную эстафету, завершающую Армейские международные игры 2022 года.

В каждом заезде развернулась бескомпромиссная борьба между экипажами сборных России, Белоруссии, Узбекистана, Монголии, Казахстана, Китая, Азербайджана и Вьетнама.

«Все сборные показали хорошую подготовку и слаженность экипажей. В ходе заездов отмечаются высокие показатели огневого поражения мишеней, успешные действия механиков-водителей в ходе преодоления препятствий», - заявил главный судья конкурса генерал-майора Кирилл Кулаков.

Судейская комиссия конкурса коллегиальным решением определила, что в финальную эстафету вышли сборные России, Белоруссии, Китая и Узбекистана. По итогам жеребьевки, цвета танков финалистов конкурса распределились следующим образом: Россия выступит на танке зеленого цвета, сборная Белоруссии на танке красного цвета, китайским танкистам достался синий цвет, а узбекские военнослужащие выступят на танке желтого цвета.

Финальная эстафета состоится 27 августа на полигоне Алабино, в день закрытия Армейских международных игр - 2022. По результатам эстафеты будут определены победитель и призеры конкурса «Танковый биатлон».