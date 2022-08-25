СК РФ возбудит уголовное дело после сноса памятника красноармейцам в Польше

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сноса памятника воинам-красноармейцам в польском Бжеге. По данным Института национальной памяти Польши, монумент является 24-м в списке из 60 подлежащих сносу памятников.

«Действия по уничтожению памятника советским воинам направлены против интересов Российской Федерации в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над нацизмом», - говорится в заявлении на официальном сайте ведомства.

Ранее российское посольство в Латвии направило в МИД страны ноту протеста в связи со сносом памятника Освободителям. В диппредставительстве отметили, что Россия оставляет за собой право на ответные меры.

Напомним, решение о сносе мемориала Освободителям Риги было принято Сеймом Латвии большинством голосов еще в мае этого года. Предварительно депутаты одобрили в окончательном чтении законопроект, устраняющий все юридические препятствия в одностороннем порядке. Таким образом, 13-я статья договора между Россией и Латвией, которая обеспечивала сохранность мемориальных сооружений, прекратила свое действие.