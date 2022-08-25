Эколог объяснил, почему марлевые повязки не спасают от гари и дыма

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Марлевые маски не спасут от гари и дыма лесных пожаров. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов. По мнению эксперта, содержание вредных веществ в атмосфере превышает допустимые концентрации и в этой ситуации обезопасить свое здоровье можно только в помещении.

«Гарь от лесных пожаров мелкодисперсная, поэтому марлевые маски тут бесполезны. Реально помочь себе только в квартире. Необходимо законопатить щели, увлажнить и ионизировать воздух. Если вы чувствуете запах, значит, все мыслимые ПДК уже превышены. Открывать окна в этой ситуации нельзя», - рассказал Фролов.

Впрочем и этот способ не является панацеей, уточнил он. Длительное пребывание в помещении также не пойдет на пользу здоровью. При возможности, советует Фролов, можно на время выехать в регионы с более благополучной лесопожарной обстановкой.

«Масштабы нынешних пожаров небольшие. Надо просто уехать, покинуть город. Потому что в квартире дольше двух недель не просидишь, надо выходить на улицу, надо дышать воздухом. Поэтому на время можно уехать», - предположил эколог.

Накануне ситуацию с лесными пожарами в стране российский лидер Владимир Путин обсудил в ходе совещания с главами регионов. Одна из наиболее напряженных ситуаций - в Рязанской области. Дым от возгораний и запах дошли даже до столицы. Из-за мощных порывов ветра огонь продолжает распространяться. Глава государства поручил принять все необходимые меры для того, чтобы ликвидировать пожары в регионе.