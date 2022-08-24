Ройзман задержан на 48 часов по делу о дискредитации ВС РФ

Утром в среду, 24 августа, в доме, в благотворительном фонде и частном музее Невьянской иконы Ройзмана прошли обыски.

© Фото: Марина Кудряшова, РИА Новости

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали на 48 часов по делу о дискредитации ВС РФ.

«Да, все верно (составлен протокол о задержании на 48 часов - прим.ред.)», - цитирует ТАСС слова Владислава Идамжапова, адвоката Ройзмана.

Утром в среду, 24 августа, появилась информация о том, что бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали. Сообщалось, что у него дома, в его благотворительном фонде и частном музее Невьянской иконы проходят обыски.

Уточнялось, что к политику пришли силовики, он открыл им дверь. Позже через окно экс-мэр сообщил журналистам, что его обвиняют в дискредитации Вооруженных сил России. Напомним, ранее Ройзмана уже трижды штрафовали за дискредитацию ВС РФ.

Ранее «Звезда»опубликовала кадры, на которых бывший мэр Екатеринбурга выходит из дома под конвоем силовиков.