Адвокат рассказал о возможной мере пресечения Ройзману

Ранее СМИ со ссылкой на информацию суда сообщили, что следствие ходатайствует о мере пресечения в виде запрета определенных действий.

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Экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману могут выбрать меру пресечения в виде запрета определенных действий. Этого не исключил его адвокат Владислав Идамжапов.

«Мера пресечения, она, на мой взгляд, связана с изоляцией от общества. Информация, которая ходила в СМИ, я не исключаю, что она является правильной», - сказал он в комментарии «Звезде».

Ранее СМИ со ссылкой на информацию суда сообщили, что следствие ходатайствует о мере пресечения в виде запрета определенных действий. Такая мера предполагает, в частности, запрет покидать город, выходить из дома в определенное время, пользоваться телефоном и Интернетом.

Ройзмана задержали на 48 часов в среду, 24 августа, по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Правоохранительные органы также провели обыски в квартире бывшего градоначальника, офисе его благотворительного фонда, частном музее «Невьянская икона».