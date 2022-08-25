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В МО РФ заявили об уничтожении командного пункта группировки ВСУ «Каховка»

13:02 25.08.2022
Как уточнил официальный представитель российского оборонного ведомства, были ликвидированы 64 украинских военнослужащих и семь единиц военной техники.
© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress
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В Минобороны России заявили об уничтожении командного пункта группировки ВСУ «Каховка» в Николаевской области. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Высокоточным ударом ВКС России в районе населенного пункта Новый Буг Николаевской области уничтожен командный пункт группировки украинских войск "Каховка". Ликвидированы 64 военнослужащих ВСУ и семь единиц военной техники», - заметил Конашенков.

Также он рассказал об уничтожении трех украинских военных самолетов на аэродроме Днепр в Днепропетровской области. Это произошло благодаря применению высокоточного оружия ВС РФ. 

Кроме этого, как отметил Игорь Конашенков, уничтожению подверглись корпуса украинского завода «Мигремонт» в Запорожье - там восстанавливали авиатехнику ВСУ. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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