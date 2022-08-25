МО РФ: уничтожены корпуса завода «Мигремонт» в Запорожье, где восстанавливали авиацию ВСУ

В Минобороны России также заявили о поражении производственных цехов завода «Искра» - там противник ремонтировал радиолокационные станции ПВО и контрбатарейной борьбы.

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В Минобороны России сообщили об уничтожении корпусов завода «Мигремонт» в Запорожье, где восстанавливали авиацию ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В городе Запорожье поражены производственные цеха завода "Искра", в которых осуществлялся ремонт радиолокационных станций ПВО и контрбатарейной борьбы. Также уничтожены производственные корпуса авиационного ремонтного завода "Мигремонт", в котором проводилось восстановление авиационной техники воздушных сил Украины», - заявил Конашенков.

По его словам, российским высокоточным оружием были уничтожены и цеха предприятия по ремонту бронетанкового вооружения и РСЗО (включая технику иностранного производства) в населенном пункте Шепетовка в Хмельницкой области.

Игорь Конашенков подвел и суточные итоги работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии. Было поражено семь пунктов управления ВСУ. Они находились в районах населенных пунктов Великомихайловка (Днепропетровская область), Полтавка (Запорожская область), Артемовск, Переездное, Каленики, Соледар (ДНР), а также в районе города Николаев. Кроме этого, были поражены скопления войск противника в 149 районах.

Были уничтожены четыре склада с боеприпасами в районах населенных пунктов Гуляйполе (Запорожская область), Красная Гора (ДНР), Змиев (Харьковская область), Жовтневое (Николаевская область), а также хранилище топлива для войск в районе Голициново Николаевской области.

Официальный представитель российского оборонного ведомства раскрыл и итоги контрбатарейной борьбы за сутки. В ее ходе были подавлены два украинских взвода РСЗО «Град» в районах населенных пунктов Артемовское и Сухая Балка, а также три взвода гаубиц Д-30 ВСУ, которы находились на огневых позициях в районах населенных пунктов Новгородское, Веселое и Евгеновка на территории ДНР.

Еще Конашенков озвучил суточные результаты работы российских средств ПВО в зоне спецоперации. Было сбито пять украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Каменка в Харьковской области, Камыш Заря в Запорожской области, а также Урожайное, Васильевска и Зеленый Гай на территории ДНР. Кроме этого, было перехвачено 19 снарядов РСЗО HIMARS в районах Каховской ГЭС, а также городов Херсон и Донецк.

Также Игорь Конашенков обновил список актуальных потерь украинской военной техники. Враг недосчитался 273 самолетов, 148 вертолетов, 1 808 беспилотников, 369 ЗРК, 4 384 танка и других боевых бронированных машин, 819 боевых машин РСЗО, 3 340 орудий и минометов, а также 5 048 единиц специальной автотехники.

Кроме этого, официальный представитель МО РФ заявил об уничтожении российским высокоточным оружием командного пункта группировки ВСУ «Каховка».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов