Минобороны России: три украинских самолета уничтожены на аэродроме под Днепропетровском

Кроме того, на военном аэродроме Миргород в Полтавской области поражены пять украинских боевых самолетов.

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Российские военные уничтожили три украинских военных самолета после удара по аэродрому Днепр в Днепропетровской области, сообщил на брифинге 25 августа официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также в новой сводке о проведении спецоперации на Украине говорится об уничтожении ударами ВКС России командного пункта противника под Николаевом. В результате украинская сторона потеряла 64 бойца и недосчиталась семи единиц техники. Кроме того, на военном аэродроме Миргород в Полтавской области поражены пять украинских боевых самолетов.

Представитель российского военного ведомства также обвинил ВСУ в обстрелах Запорожской атомной электростанции. Как утверждает Конашенков, украинская артиллерия за последние сутки семь раз обстреливала район ЗАЭС.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов