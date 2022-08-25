МО РФ: попадание «Искандера» по эшелону ВСУ на станции Чаплино уничтожило более 200 боевиков

Как уточнил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков, также было уничтожено 10 единиц военной техники.

© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress

В Минобороны России заявили, что попадание ракеты комплекса «Искандер» по эшелону ВСУ на станции Чаплино уничтожило более 200 украинских боевиков. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В результате прямого попадания ракеты "Искандер" по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий на Донбассе», - заметил Конашенков.

Кроме этого, Игорь Конашенков отметил уничтожение командного пункта группировки ВСУ «Каховка» в районе населенного пункта Новый Буг Николаевской области.

Также официальный представитель российского оборонного ведомства рассказал об уничтожении трех украинских военных самолетов на военном аэродроме Днепр в Днепропетровской области.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов