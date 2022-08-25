МО РФ: украинская артиллерия семь раз за сутки наносила удары по району Запорожской АЭС

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Украинская артиллерия за минувшие сутки семь раз наносила удары по району Запорожской атомной электростанции. Как сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, обстрелы велись из крупнокалиберных орудий.

Он добавил, что ударами ВКС России на военном аэродроме Миргород в Полтавской области поражены пять украинских боевых самолетов. По его словам, в результате ударов уничтожены истребитель Су-27 и бомбардировщик Су-24, еще пара украинских Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения. Кроме того, неприятель потерял до 30 своих военнослужащих.

Представитель российского военного ведомства отчитался и об уничтожении трех украинских самолетов после ударов по аэродрому Днепр. Также в новой сводке о проведении спецоперации на Украине говорится о применении ОТРК «Искандер». Как утверждает Конашенков, после удара по эшелону ВСУ на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожены более 200 украинских военнослужащих и 10 единиц военной техники.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу впервые обсудил по телефону со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Как уточняет Минобороны России, инициатором беседы выступила французская сторона. В ходе разговора стороны указали на важность посещения ЗАЭС сотрудниками МАГАТЭ.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов