В стране и мире Военнослужащий рассказал, по каким объектам ЗАЭС бьют украинские войска Михаил Аброськин Максим Крюков Он отметил, что пока ВСУ бьют не по реакторам, а по объектам вспомогательной станции. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Военнослужащий рассказал телеканалу «Звезда» о прилетах по территории Запорожской атомной электростанции, которые были произведены украинскими военными из тяжелой артиллерии M777 американского производства. «Вот в субботу сюда был прилет из американской гаубицы М777. Было 4 разрыва. Один здесь, один там и еще в другом месте», - сказал он. Военный показал места, в которых упали крупнокалиберные снаряды. «Слава богу, у них хватает ума не бить по реакторам. Бьют по объектам вспомогательной станции. Я считаю, они били по зданию, где находится лабораторный корпус, там работают сотрудники», - добавил он. Ранее «Звезда» показала, как выглядит вблизи обстрелянная украинскими военными Запорожская АЭС. В настоящий момент работают только два энергоблока из шести, они обеспечивают лишь одну линию электропередач - Днепровскую. Все остальные были разбиты ВСУ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика