Каждый прилет может стать последним: как выглядит вблизи обстрелянная ВСУ Запорожская АЭС

В настоящий момент работают только два энергоблока из шести, они обеспечивают лишь одну линию электропередач - Днепровскую. Все остальные были разбиты ВСУ.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Запорожская АЭС - самая знаменитая и самая крупная атомная электростанция в Европе, состоящая из шести энергоблоков. Каждый - мощностью в тысячу мегаватт. Однако работают из них только два и обеспечивают лишь одну линию электропередач - Днепровскую. Все остальные были разбиты ВСУ.

Другими словами, целой осталась только та инфраструктура, которая питает энергией украинские территории. Однако же артиллерия ВСУ продолжает обстреливать как окрестности Энергодара, так и саму АЭС.

Практически на каждом шагу видны последствия от обстрелов украинских военных. Обломки, которые остались после разрушения стены насосной станции, - сюда прилетел снаряд орудия М777 американского производства. Это мощная артиллерия - одного попадания хватило, чтобы почти полностью разрушить здание.

Прилет одного из гаубичных снарядов привел к разрушению бетонной плиты. И, казалось бы, ничего страшного. Да вот только рядом находятся пятый и шестой реакторы. Именно они сейчас запущены и работают на полную мощность», - рассказал корреспондент «Звезды» Михаил Аброськин.

Но, кажется, тех, кто обстреливает АЭС, совершенно не заботят такие подробности. Следы от разрывов - по всей территории станции.

Точка попадания в нескольких десятках метров отсюда. Тем не менее видно, что соседние здания полностью лишились стекол. Внутри частично повреждено оборудование. Работы здесь приостановлены. В помещениях ремонтных мастерских сегодня нет работников - все они переведены в другие помещения в целях безопасности.

Большая часть ударов приходится по оборудованию обеспечения АЭС. Это административные здания, лаборатории мастерские, насосные станции и оборудование радиоконтроля. Без всего этого нормальная работа реакторов невозможна.

Украинские войска при обстрелах АЭС также использовали кассетный боеприпас реактивной системы залпового огня «Ураган». Осколки от него разлетелись далеко, на стенах зданий видны отметины. Снаряд упал совсем недалеко, буквально в сотне метров от хранилища ядерных отходов.

В настоящий момент на площадке хранения отработавшего ядерного топлива хранится более 170 железобетонных контейнеров с опасным содержимым. Прямое попадание тяжелого снаряда в любой из них может привести к трагедии. Каждый день российские военнослужащие следят за уровнем радиации на территории станции. Сейчас явных угроз здоровью работников и экологии нет. Станция продолжает работу в нормальном режиме. Однако же в окрестностях регулярно звучат разрывы снарядов.

Труба теплоцентрали, которая уходит на город, прошита осколками насквозь. И все бы ничего - ремонтные работы быстро завершились. Но во время взрыва мимо проезжали мирные жители. Таксист и его пассажир находились в автомобиле, когда прилетел кассетный снаряд. Машина в осколках, прошита насквозь. Один человек ранен, второй был сразу же убит. Раненый пассажир вскоре скончался в больнице от полученных ранений. И подобный случай уже неединичный.

«В течение полутора месяцев участились случаи попадания со стороны ВСУ по территории нашего города с потерями в отношении именно мирных жителей. Были и со смертельными, и с тяжелыми случаями ранений. И легкие ранения не означают, что не страдали жители города», - сказал главврач специализированной медико-санитарной части Энергодара Валерий Курченко.

Но, несмотря ни на что, ВСУ продолжают обстрелы. На любые попытки российских военных восстановить электроснабжение на поврежденных линиях они отвечают лишь еще более плотным огнем, забывая о мирных жителях. И заявления Киева о том, что залпы тяжелой артиллерии поражают лишь военные цели, с каждым днем все меньше походят на правду.

Накануне постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ не размещает вооружений на Запорожской АЭС и не использует ее в военных целях. Он отметил, что Москва готова оказать максимальное содействие, чтобы МАГАТЭ посетила станцию.