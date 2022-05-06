В ЦБ рассказали о новых способах мошенничества с банковскими картами

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Банк России раскрыл четыре самые популярные схемы, которые используют мошенники для хищения средств с банковских карт. Способы обмана ЦБ публикует в специальном разделе «Противодействие мошенническим практикам» на своем сайте.

В первой схеме злоумышленники предлагают гражданам проверить, не попали данные их счета или карты в руки третьих лиц. По электронной почте или другим способом человеку приходит ссылка на сайт, якобы проверяющий утечку банковских сведений. Жертва вводит свои банковские данные на сайте, после чего они попадают в руки настоящих мошенников.

Известные случаи, когда мошенники, пользуясь актуальной повесткой, пытаются похитить у граждан средства. Так, им звонят якобы сотрудники банка и сообщают о дефиците наличных рублей и валюты, а затем предлагают перевести деньги с карты или банковского счета на некий «специальный счет», откуда потом можно беспрепятственно снять деньги. Чтобы открыть этот «счет», у гражданина запрашивают номер карты, включая трехзначный код на ее обороте, а также подтверждающую СМС от банка. Узнав эти данные, мошенники похищают у человека средства.

Мошенники также предлагают гражданам перевести средства на «специальный» или «безопасный» счет Центрального банка, так как их якобы пытаются похитить. Реквизиты этого счета на самом деле принадлежат мошенникам и используют в схеме упоминание ЦБ, чтобы усыпить бдительность жертвы. Кроме того, мошенники для убедительности могут также напоминать о мерах безопасности - например, рекомендовать никогда не раскрывать финансовые данные.

Последняя схема имитирует звонок сотрудника бюро кредитных историй, который утверждает, что мошенники пытаются оформить на человека или его близких кредит. Через короткое время поступает еще один звонок, собеседники представляются сотрудниками службы безопасности банка, правоохранительных органов или Банка России. Он подтверждает ранее озвученную информацию и предлагают как можно скорее оформить «встречный» кредит онлайн или в офисе банка, чтобы предотвратить его незаконное оформление. При этом сумма кредита должна совпадать с тем, который якобы пытаются оформить. Злоумышленники просят гражданина действовать оперативно и ни в коем случае никому не рассказывать про оформление кредита, так как проводится секретная операция по вычислению жулика из числа сотрудников банка. Чтобы втереться в доверие, во время беседы мошенники спрашивают, услугами каких банков пользуется жертва, не теряла ли она документы или не передавала кому-либо паспортные данные.

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