Политолог рассказал, почему Мельника сняли с поста посла Украины в Германии

При этом, как отметил политолог Мезюхо, у посла Украины Мельника еще есть возможность продолжить карьеру.

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Скандальный украинский посол Андрей Мельник был уволен с поста в Германии, потому что его слова нанесли репутационный вред стране его пребывания. Таким мнением поделился политолог Иван Мезюхо.

«Причина увольнения Мельника, как мне кажется, кроется в "ливерной колбасе". Все-таки Олаф Шольц, посещая Украину, так и не смог отмыться от этого "звания". И, конечно, немецкая сторона затаила обиду на Украину из-за неоднократных враждебных высказываний украинского дипломата по отношению к руководству Германии», - рассказал он.

В беседе с RT Мезюхо прояснил, почему посол не был снят с должности сразу - как назвал канцлера Германии «обиженной ливерной колбасой».

«Посла не уволили сразу после скандала с "ливерной колбасой", чтобы держать марку и не показывать своему обществу, да и всему миру, что что-то произошло. Выждали время - и убрали с дипломатической работы в Германии», - сообщил политолог Мезюхо.

Однако, несмотря на практически дипломатический скандал, у посла Андрея Мельника еще есть шансы на продолжение карьеры, по мнению политолога.

«Все-таки если бы слова Мельника не соответствовали внешнеполитическому курсу украинского президента, то его давно бы уже убрали. А это значит, что его риторика и стиль поведения устраивали официальный Киев. Такому человеку наверняка может найтись место в системе украинской власти», - подытожил Иван Мезюхо.

Накануне вечером, 9 июля, Владимир Зеленский уволил посла Украины в Германии Андрея Мельника с занимаемой должности. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте украинского президента.