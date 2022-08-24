Шмыгаль заявил, что в госбюджет Украины поступили $3 млрд грантовой помощи США

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Грантовая помощь от Вашингтона в размере трех миллиардов долларов поступила в госбюджет Украины, написал в своем Telegram-канале глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

«Сегодня в государственный бюджет через механизм Всемирного банка поступило еще $3 млрд безвозмездной грантовой помощи от Соединенных Штатов. Это первый транш из дополнительных $4,5 млрд прямой бюджетной поддержки», - сообщил он.

Сегодня американский лидер Джо Байден заявил, что Штаты выделили самый крупный пакет военной помощи Украине, который составил около 2,98 миллиарда долларов. Уточнялось, что деньги были выделены на оружие и оборудование.

В России неоднократно подчеркивали, что поставки США оружия Киеву лишь обостряют ситуацию. В частности, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что вооружение, которым Штаты обеспечивают Украину, попадает в руки преступников по всему миру.