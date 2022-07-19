Медведев: поставляемое Киеву оружие США расползается по рукам преступников по всему миру

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что оружие из США, поставляемое Украине, в настоящее время будет расползаться по рукам преступников по всему миру. И это, считает политик, происходит под «крышей» спецслужб и администрации США. По его словам, Америка фактически становится, таким образом, спонсором международного терроризма.

«Невзирая на прошлогоднее фиаско с брошенной в Афганистане военной техникой на $85 млрд, Белый дом продолжает бесконтрольно накачивать оружием агонизирующий киевский режим. Такое решение принимается уже не в первый раз. Значит, как говорил Маяковский, это кому-нибудь нужно», - написал Медведев у себя в Telegram.

Кроме того, зампред Совбеза РФ добавил, что американской стороне необходим «новый Афган», в который стремительно превращается сегодняшняя Украина.

Напомним, министры иностранных дел 27 стран - участников Европейского союза согласовали пятый пакет военной помощи Украине на общую сумму 500 миллионов евро. Предыдущие поставки были рассчитаны на семь лет, но израсходованы за пять месяцев. Тем временем поставки оружия на Украину истощили ресурсы некоторых европейских стран.