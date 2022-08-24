Патрушев объяснил, из-за чего может произойти самоуничтожение Украины

Он также предупредил страны ЕС о непоправимых последствиях из-за безразличия к диверсиям Киева.

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Равнодушное отношение европейских политиков к украинским диверсиям, которые угрожают атомным объектам, к попыткам Киева использовать химоружие, грозит самоуничтожением Украины и непоправимыми последствиями для западных стран. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

«Дальнейшее безразличие европейских политиков к возрастающим аппетитам Киева, увлекшегося диверсионной деятельностью, угрожающего атомным объектам и пытающегося применить химическое и бактериологическое оружие, может в конечном итоге привести к самоуничтожению Украины и непоправимым последствиям для самих стран Запада», - сказал он.

Кроме того, по мнению Патрушева, убийство российской журналистки Дарьи Дугиной подтвердило, что многолетний террор преступных киевских властей старается выйти за пределы украинской территории.

Ранее секретарь российского СБ подчеркивал, что простые украинцы уже осознали, что Запад хочет их использовать для сдерживания развития РФ. Он также добавил, что специальная военная операция по защите Донбасса используется недружественными странами лишь для того, чтобы раскрутить беспрецедентную масштабную антироссийскую кампанию.