В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Патрушев объяснил, из-за чего может произойти самоуничтожение Украины

Анна Назайкина
16:18 24.08.2022
Он также предупредил страны ЕС о непоправимых последствиях из-за безразличия к диверсиям Киева.
Патрушев объяснил, из-за чего может произойти самоуничтожение Украины
© Фото: MFA Russia, Globallookpress
Читайте нас на:

Равнодушное отношение европейских политиков к украинским диверсиям, которые угрожают атомным объектам, к попыткам Киева использовать химоружие, грозит самоуничтожением Украины и непоправимыми последствиями для западных стран. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

«Дальнейшее безразличие европейских политиков к возрастающим аппетитам Киева, увлекшегося диверсионной деятельностью, угрожающего атомным объектам и пытающегося применить химическое и бактериологическое оружие, может в конечном итоге привести к самоуничтожению Украины и непоправимым последствиям для самих стран Запада», - сказал он.

Кроме того, по мнению Патрушева, убийство российской журналистки Дарьи Дугиной подтвердило, что многолетний террор преступных киевских властей старается выйти за пределы украинской территории.

Ранее секретарь российского СБ подчеркивал, что простые украинцы уже осознали, что Запад хочет их использовать для сдерживания развития РФ. Он также добавил, что специальная военная операция по защите Донбасса используется недружественными странами лишь для того, чтобы раскрутить беспрецедентную масштабную антироссийскую кампанию.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:11 В стране и мире
Видео
Россия оставила за собой право на ответные меры в связи со сносом памятника в Латвии
14:45 В стране и мире
Ройзман задержан на 48 часов по делу о дискредитации ВС РФ
14:43 В стране и мире
Видео
Тушение продолжается: кадры пожара в ТЦ в Донецке после обстрела
14:37 В стране и мире
Байден заявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине на $2,9 млрд
14:11 В стране и мире
Глава «Росатома» встретился в Стамбуле с гендиректором МАГАТЭ
Популярное
Видео
Шойгу заявил, что США на Украине ставят целью добиться стратегического истощения России
В Сети нашли объявление о продаже автомобиля убийцы Дарьи Дугиной в Киеве
Видео
Огонь и обломки: кадры первых минут после взрыва авто с Дарьей Дугиной
Шойгу объявил, что МО РФ начинает серийное производство ракет «Циркон» и продолжает производство ракет «Кинжал»
Шойгу сообщил, что на МВТФ «Армия-2022» были подписаны контракты почти на полтриллиона рублей
Видео
Шойгу заявил, что ВСУ используют в боевых действиях тактику немецких нацистов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.