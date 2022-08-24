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Росгвардия задержала двух сотрудников Запорожской АЭС, которые передавали данные ВСУ

Виктория Ивашечкина
16:17 24.08.2022
Задержанные информировали украинских военных о местонахождении личного состава и техники на территории предприятия.
Росгвардия задержала двух сотрудников Запорожской АЭС, которые передавали данные ВСУ
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Росгвардия задержала двоих сотрудников Запорожской АЭС, которые передавали ВСУ данные о местонахождении личного состава и техники на территории предприятия.

Кроме этого, как утверждается, был задержан нарушитель пропускного режима - пособник ВСУ, передававший координаты продвижения колонн российской техники.

«Военнослужащие Росгвардии пресекли противоправные действия, угрожавшие безопасности Запорожской атомной электростанции», - цитирует ТАСС слова представителя пресс-службы Росгвардии.

Напомним, украинские националисты регулярно наносят удары по территории Запорожской АЭС. В субботу, 20 августа, ВСУ нанесли артиллерийский удар по зданию предприятия, а также по пригороду Энергограда. При этом, по данным местных властей, украинские военные использовали при обстреле дальнобойное вооружение западного образца. 

Несколькими днями ранее ситуацию с обстрелами ЗАЭС обсудили в ходе телефонного разговора президенты России и Франции и отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ.

Владимир Путин подчеркнул, что «систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской атомной электростанции создают опасность возникновения масштабной катастрофы, способной привести к радиационному заражению обширных территорий».

Накануне Россия представила в Генассамблее и Совете Безопасности ООН фотографии, подтверждающие обстрелы Запорожской АЭС украинскими вооруженными формированиями. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что российская сторона не использует в военных целях и не размещает на ней тяжелое вооружение.

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