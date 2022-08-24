ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС

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Украинские военные нанесли удары по Каховской ГЭС. Об этом заявил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.

«Посреди белого дня, Дня независимости Украины, встречаем обстрелами со стороны Украины. Бьют артиллерией по ГЭС», - цитирует РИА Новости слова Леонтьева.

Он также подчеркнул, что воздушная тревога продолжается. При этом информации о пострадавших и нанесенном ущербе нет.

Напомним, украинские военные постоянно обстреливают территорию ГЭС в Новой Каховке, в том числе из американских РСЗО HIMARS. Так, во вторник, 22 августа, мощный обстрел со стороны ВСУ сняли очевидцы.

Утверждалось, что в самом здании были выбиты стекла, также оказалось поврежденным дорожное полотно. Всего было зафиксировано около 40 выстрелов из РСЗО HIMARS, при этом большая часть из них была сбита.

В воскресенье, 14 августа, были опубликованы кадры с Каховской ГЭС после очередного обстрела со стороны ВСУ. Из-за регулярных атак были остановлены три из шести турбин гидроэлектростанции. Подчеркивалось, что объект работает в предаварийном режиме.