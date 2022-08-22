Дамба под угрозой: очевидцы сняли мощный обстрел ВСУ Каховской ГЭС

О погибших или пострадавших в результате происшествия не сообщается.

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Мощный обстрел Каховской ГЭС со стороны украинских военных сняли очевидцы. По их словам, сохраняется опасность прорыва дамбы. Как утверждается, в самом здании выбиты стекла, также повреждено дорожное полотно.

Всего было зафиксировано около 40 выстрелов из РСЗО HIMARS, при этом большая часть из них была сбита. О погибших или пострадавших в результате атаки ВСУ не сообщается.

В воскресенье, 14 августа, были опубликованы кадры с Каховской ГЭС после обстрела украинскими военными двумя днями ранее. Из-за регулярных атак со стороны ВСУ ракетами GMLRS из американской РСЗО HIMARS были остановлены три из шести турбин гидроэлектростанции. Подчеркивалось, что объект работает в предаварийном режиме.

Как уточнялось, нарушения систем выработки электроэнергии и сброса воды могут отрицательно повлиять на работу объединенной энергосистемы, а также на охлаждение реакторов Запорожской АЭС.