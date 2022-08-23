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СК РФ возбудил дело из-за сноса памятника воинам-освободителям в Риге

Виктория Ивашечкина
20:06 23.08.2022
В ведомстве отметили, что данные действия направлены против интересов России в вопросах сохранения исторической памяти.
СК РФ возбудил дело из-за сноса памятника воинам-освободителям в Риге
© Фото: Следственный комитет РФ
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Следственный комитет России по поручению его председателя Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело из-за сноса в Риге памятника воинам-освободителям. Об этом сообщили в пресс-служба ведомства.

«Действия по уничтожению памятника советским воинам направлены против интересов Российской Федерации в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над нацизмом», - говорится в заявлении.

Как объяснили в ведомстве, в среду, 23 августа, в Риге «начался снос памятника воинам Советской армии-освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков».

«Решение о сносе было принято депутатами рижской думы, публично оно было озвучено и поддержано мэром латвийской столицы Мартиньшем Стакисом», - также сказано в заявлении ведомства.

В мае этого года латвийский сейм одобрил законопроект о сносе памятника Освободителям в Риге и других мемориалов советским воинам. Согласно законопроекту, демонтаж должен быть полностью произведен до 15 ноября.

Отмечалось, что законопроект также даст местным жителям жертвовать деньги на взнос и лично в нем участвовать. При этом право на демонтаж может быть предоставлено без согласования с собственником.

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