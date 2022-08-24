Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман вышел из дома под конвоем силовиков

В настоящий момент в его доме продолжают находиться следователи.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман вышел из дома под конвоем силовиков. Соответствующие кадры оказались в распоряжении «Звезды».

Ранее стало известно, что экс-градоначальник задержан, ему вменяется публичное распространение заведомо ложных данных о ВС РФ.

Как сообщается, силовики обыскали квартиру мужчины, впоследствии Ройзмана вывели из квартиры и перевели в гаражный бокс. В настоящий момент в его доме продолжают находиться следователи.

Ранее в СМИ появились данные, что причиной возбуждения уголовного дела против него стал ролик, опубликованный на просторах Сети.