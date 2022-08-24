Обыски и уголовное дело: в Екатеринбурге задержан бывший мэр Ройзман

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Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан, у него дома, в его благотворительном фонде и частном музее Невьянской иконы проходят обыски. Об этом сообщает портал E1.

Утром в среду к Ройзману пришли силовики, он открыл им дверь. Позже через окно экс-мэр сообщил журналистам, что его обвиняют в дискредитации Вооруженных сил России.

«Двести восьмидесятая статья, часть третья. Дело в Москве», - сказал он.

Из квартиры Ройзмана, по данным E1, вынесли несколько пакетов и компьютер. Самого обвиняемого планируется доставить в Следственный комитет.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, причиной возбуждения уголовного дела против бывшего главы Екатеринбурга стало видео на его YouTube-канале.

Ранее Ройзмана уже трижды штрафовали за дискредитацию ВС РФ. Два штрафа в размере по 50 тысяч рублей каждый были назначены Ройзману в конце марта, 7 апреля он получил еще один штраф на аналогичную сумму. В мае экс-мэра также оштрафовали еще на 85 тысяч рублей за информацию в соцсети, «выражающейся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и выражает неуважение к органам власти Российской Федерации».