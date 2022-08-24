Глава «Росатома» встретился в Стамбуле с гендиректором МАГАТЭ

Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси подробно обсудили комплекс вопросов, касающихся намеченной миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

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Глава «Росатома» Алексей Лихачев провел встречу в Стамбуле с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Об этом говорится в сообщении российской государственной компании.

Отмечается, что российская сторона сделала акцент на первоочередных задачах безопасности ядерных объектов на территории РФ и Украины.

«Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси подробно обсудили весь комплекс вопросов, касающихся намеченной миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС», - сообщили в «Росатоме».

Украинские националисты регулярно наносят удары по району атомной электростанции, обстреливают Энергодар. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркивал, что РФ не размещает вооружений на АЭС и не использует данный объект в военных целях.

Также Небензя обратил внимание на то, что Москва готова оказать максимальное содействие для того, чтобы Международное агентство по атомной энергии отправилось с миссией на станцию в Запорожской области.