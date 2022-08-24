В Великобритании допустили ужесточение условий выдачи виз россиянам

Министр обороны Бен Уоллес отметил, что ему неприятно смотреть, как отдыхают в Европе «жены олигархов или жены высокопоставленных чиновников».

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что визовый режим для граждан России в стране может быть ужесточен, однако он не уверен, что полный запрет на въезд был бы правильным. Об этом глава военного ведомства заявил в эфире радиостанции BBC*.

«Я, безусловно, думаю, что мы можем ужесточить условия по нашим визам. Я не уверен, что полный запрет - это правильный путь», - сказал он.

Уоллес считает, что этот вопрос следует изучить министру внутренних дел, и отметил, что ему не нравится «смотреть на то, как жены олигархов или жены высокопоставленных чиновников развлекаются или в Греции, или на юге Франции, или на суперяхте». По словам министра, он считает подобное недопустимым в тот момент, когда РФ продолжает спецоперацию на Украине.

Ранее Министерство иностранных дел РФ порекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Великобританию и оформления британских виз на фоне возникновения трудностей с их получением.

Главы МИД 27 стран Евросоюза 30 августа в Праге обсудят возможность запрета выдачи шенгенских виз россиянам. Такое предложение активно продвигают прибалтийские страны, Польша и Чехия, некоторые из них уже ввели ограничения на уровне государств. В то же время в ряде стран, таких как Греция, Португалия, Венгрия, Нидерланды и Германия, инициативы не нашла достаточной поддержки.

* Доступ к ресурсу ВВС на территории России заблокирован Роскомнадзором.