МИД РФ рекомендует россиянам отказаться от поездок в Британию

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Министерство иностранных дел Российской Федерации рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Великобританию и оформления британских виз на фоне возникновения трудностей с их получением. Об этом заявили в российском дипломатическом ведомстве.

«Принимая во внимание крайне недружественный курс Великобритании по отношению к нашей стране, во избежание финансовых потерь и иных возможных проблем рекомендуем российским гражданам воздержаться, если это возможно, от поездок в Великобританию и попыток оформления британских виз», - говорится в заявлении МИД РФ.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили о неудачной попытке агентов ФСБ Соединенных Штатов завербовать главу корреспондентского пункта одного из российских СМИ в Вашингтоне. Как сообщила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова, агенты совершили два «подхода» к журналисту с целью оказать на него давление, но попытка была безуспешной.