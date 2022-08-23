Жало «Осы» и аромат «Гиацинта»: как зенитчики и артиллеристы выбивают ВСУ на подступах к Угледару

Как бы хорошо ни были укреплены опорные пункты и линии обороны, как долго бы они не сооружались, полное освобождение ДНР с каждым выстрелом все ближе.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Одна из шести ракет боевой машины ЗРК «Оса» выходит из пускового контейнера. Экипаж обнаружил в небе вражеский летательный аппарат и произвел пуск. Несколько секунд - и еще один. Остается только ждать данные о поражении цели. Машина не новая, но при правильной эксплуатации «жалит» без осечек, говорят зенитчики. Бойцы гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с начала спецоперации уничтожили под сотню дронов.

«Основная задача нашего подразделения - это прикрытие подразделений артиллерии, подразделений пехоты во всех видах боя, то есть противник очень часто использует для корректировки своей артиллерии БПЛА, которые эффективно уничтожаются нашим комплексом», - сообщил командир зенитно-ракетного подразделения Андрей.

Звучит сигнал тревоги - «Осы» вылетают на ударную позицию. На передовой они обеспечивают для пехоты, артиллерии и бронетанковых соединений железный купол высотой пять километров и радиусом - десять.

«А вот, собственно говоря, один из трофеев батареи, с которой мы сейчас работаем - турецкий "Байрактар". Он, можно сказать, уже вот в таком разобранном виде и находится в полевом музее у самой передовой», - рассказал корреспондент «Звезды» Виталий Никулин.

Морпехи-зенитчики неоднократно подтвердили эффективность ЗРК «Оса». Только на угледарском направлении за месяц сбито более двадцати беспилотников противника. Вот сейчас зенитно-ракетные комплексы вновь выдвигаются на боевое задание.

Высококлассных бойцов противовоздушной обороны такого качества, и тем более в таком количеств, у ВСУ нет. Дрон передает видео на командный пункт, и в дело вступает артиллерия.

«Бьем точно. В блиндажи, можно сказать, в окошко залетают снаряды. Как никак артиллерия - бог войны, и от нас зависит немалое. Есть поговорка хорошая - пот артиллериста сберегает кровь пехоты. По этому принципу мы работаем, бьем врага. Противники в шоке от нашей артиллерии», - сказал командир батареи 2С5 «Гиацинт-С» Алишер.

Шквальным и точным огнем российская артиллерия подавляет выявленные огневые точки противника. Массированный удар совершают соединения 152-мм самоходных орудий «Гиацинт». Вся земля вокруг позиций противника испещрена воронками. И как бы хорошо ни были укреплены опорные пункты и линии обороны, как долго бы они ни сооружались, полное освобождение ДНР с каждым выстрелом все ближе.

Накануне «Звезда» рассказала, как бронегруппа морской пехоты Тихоокеанского флота работает на передовой угледарского направления. Бои идут уже на подступах к городу. Укреплинии противника накрывает осколками и клубами дыма от снарядов Т-80 и БМП-3 морпехов.