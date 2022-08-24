Шойгу констатировал прямую угрозу странам ШОС от военно-биологической программы США

Пентагон финансировал более 30 украинских биолабораторий, исследования повышенной опасности проводились тайно, при участии и под руководством специалистов из США, заявил Сергей Шойгу.

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Финансируемая Пентагоном военно-биологическая программа напрямую угрожает странам Шанхайской организации сотрудничества, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании со своими коллегами из стран - участниц ШОС, которое проходит в Ташкенте.

«Особо хочу отметить вскрытые в ходе специальной операции факты реализации на Украине американской военно-биологической программы. Обнародованные нами документы подтверждают, что Пентагон финансировал более 30 украинских биолабораторий. Исследования повышенной опасности проводились тайно, при участии и под руководством специалистов из США», - сказал глава российского военного ведомства.

По словам министра обороны, в рамках военно-биологической деятельности США на территории Украины разрабатывались компоненты биологического оружия, тестировались методики дестабилизации эпидобстановки.

«Такие действия несут прямую угрозу странам ШОС», - подчеркнул Шойгу.

Также глава Минобороны обвинил официальный Вашингтон в попытке расколоть архитектуру безопасности в Юго-Восточной Азии. Он указал на создание оборонных и политических объединений, речь, в частности, идет о QUAD и AUKUS, формирование фронта для сдерживания КНР, обострение ситуации у берегов Тайваня. Как утверждает министр обороны РФ, безопасность в регионе может быть обеспечена совместными усилиями при центральной роли Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что опасения российской стороны, связанные с тем, что Украина могла стать площадкой для американских военно-биологических программ, получили подтверждение в ходе спецоперации.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов