Шойгу указал на усилия США по расколу архитектуры безопасности в Юго-Восточной Азии
Соединенные Штаты Америки предпринимают усилия, пытаясь расколоть архитектуру безопасности в Юго-Восточной Азии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании со своими коллегами из стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества, которое проходит в Ташкенте.
«Что касается южного фланга нашей организации - Юго-Восточной Азии, - то здесь также наблюдается комплекс сложных межгосударственных противоречий, формируются очаги напряженности с трудно прогнозируемым сценарием развития событий. Для обеспечения глобальной гегемонии Вашингтон предпринимает попытки раскола региональной архитектуры безопасности», - сказал он.
Глава российского военного ведомства указал на создание оборонных и политических объединений, речь, в частности, идет о QUAD и AUKUS. Он напомнил, что Североатлантический альянс привлекает к сотрудничеству страны Юго-Восточной Азии. Шойгу также констатировал формирование фронта для сдерживания КНР, обострение ситуации у берегов Тайваня.
Как утверждает министр обороны РФ, безопасность в регионе может быть обеспечена совместными усилиями при центральной роли Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
Также Шойгу высказался о проведении спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что она идет по плану, а поставленные задачи будут выполнены. Замедление темпов наступления министр объяснил необходимостью минимизировать жертвы среди гражданских. Он отметил, что ВС РФ соблюдают нормы гуманитарного права, а удары наносят только по военным объектам противника.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов