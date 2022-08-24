Шойгу указал на усилия США по расколу архитектуры безопасности в Юго-Восточной Азии

С этой целью, отметил он, создаются блоки военно-политической направленности, такие как QUAD и AUKUS.

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Соединенные Штаты Америки предпринимают усилия, пытаясь расколоть архитектуру безопасности в Юго-Восточной Азии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании со своими коллегами из стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества, которое проходит в Ташкенте.

«Что касается южного фланга нашей организации - Юго-Восточной Азии, - то здесь также наблюдается комплекс сложных межгосударственных противоречий, формируются очаги напряженности с трудно прогнозируемым сценарием развития событий. Для обеспечения глобальной гегемонии Вашингтон предпринимает попытки раскола региональной архитектуры безопасности», - сказал он.

Глава российского военного ведомства указал на создание оборонных и политических объединений, речь, в частности, идет о QUAD и AUKUS. Он напомнил, что Североатлантический альянс привлекает к сотрудничеству страны Юго-Восточной Азии. Шойгу также констатировал формирование фронта для сдерживания КНР, обострение ситуации у берегов Тайваня.

Как утверждает министр обороны РФ, безопасность в регионе может быть обеспечена совместными усилиями при центральной роли Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Также Шойгу высказался о проведении спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что она идет по плану, а поставленные задачи будут выполнены. Замедление темпов наступления министр объяснил необходимостью минимизировать жертвы среди гражданских. Он отметил, что ВС РФ соблюдают нормы гуманитарного права, а удары наносят только по военным объектам противника.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов