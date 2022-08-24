Кроме этого, министр обороны России напомнил о том, что осенью должна пройти серия маневров по линии ОДКБ. Они пройдут в Казахстане, Таджикистане и Киргизии.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал антитеррористические учения ШОС «Мирная миссия - 2023» в России.

«В следующем году на территории Российской Федерации проведем совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение стран ШОС "Мирная миссия - 2023"», - заявил Шойгу на совещании министров обороны стран - участниц ШОС в Узбекистане.

Кроме этого, министр обороны России напомнил о том, что осенью должна пройти серия маневров по линии ОДКБ. Они пройдут в Казахстане, Таджикистане и Киргизии.

Еще Сергей Шойгу заявил о большом количестве сдающихся в плен украинских военнослужащих.

Также Шойгу сообщил о повышении боеготовности российских баз в Киргизии и Таджикистане на фоне обстановки в Афганистане.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов