Шойгу заявил о большом количестве сдающихся в плен украинских военнослужащих
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о большом количестве сдающихся в плен украинских военнослужащих.
«Сейчас большое количество украинских военнослужащих, зная о гуманном отношении российской стороны к военнопленным, добровольно складывают оружие. Однако киевский режим для запугивания и предотвращения сдачи в плен других, а также опасаясь разоблачающих показаний, расправляется с собственными солдатами», - заметил Шойгу на совещании министров обороны стран - участниц ШОС в Узбекистане.
Один из примеров таких расправ, как сказал министр обороны России, - удар противника по следственному изолятору в Еленовке, где содержались украинские пленные, среди которых были и боевики из полка «Азов»*.
Шойгу напомнил, что в результате этого удара погибло 50 человек и было ранено еще 73.
Кроме этого, Сергей Шойгу констатировал нарушение Украиной международных норм обращения с военнопленными. Причем факты пыток и зверских убийств российских пленных выкладывают в Интернет сами исполнители.
Также министр обороны России заявил, что накачка Украины оружием Западом затягивает вооруженный конфликт.
* Полк «Азов» - террористическая украинская организация, запрещенная на территории РФ.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов