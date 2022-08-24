Сергей Шойгу констатировал нарушение Украиной международных норм обращения с военнопленными. Причем факты пыток и зверских убийств российских пленных выкладывают в Интернет сами исполнители.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о большом количестве сдающихся в плен украинских военнослужащих.

«Сейчас большое количество украинских военнослужащих, зная о гуманном отношении российской стороны к военнопленным, добровольно складывают оружие. Однако киевский режим для запугивания и предотвращения сдачи в плен других, а также опасаясь разоблачающих показаний, расправляется с собственными солдатами», - заметил Шойгу на совещании министров обороны стран - участниц ШОС в Узбекистане.

Один из примеров таких расправ, как сказал министр обороны России, - удар противника по следственному изолятору в Еленовке, где содержались украинские пленные, среди которых были и боевики из полка «Азов»*.

Шойгу напомнил, что в результате этого удара погибло 50 человек и было ранено еще 73.

Кроме этого, Сергей Шойгу констатировал нарушение Украиной международных норм обращения с военнопленными. Причем факты пыток и зверских убийств российских пленных выкладывают в Интернет сами исполнители.

Также министр обороны России заявил, что накачка Украины оружием Западом затягивает вооруженный конфликт.

* Полк «Азов» - террористическая украинская организация, запрещенная на территории РФ.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов