Шойгу: РФ повышает боеготовность своих баз в Киргизии и Таджикистане на фоне обстановки в Афганистане

Он обратил внимание на то, что в настоящий момент в Афганистане все больше активизируются террористические организации.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Российская Федерация в связи с ситуацией в Афганистане увеличивает боеготовность своих баз в Таджикистане и Киргизии. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания глав военных ведомств государств - участников Шанхайской организации сотрудничества.

«Со своей стороны повышаем боевую готовность российских военных баз в Киргизии и Таджикистане, а также других сил реагирования на возможные кризисные ситуации», - сказал он.

Шойгу обратил внимание на то, что в настоящий момент в Афганистане все больше активизируются такие террористические организации, как ИГ* и «Аль-Каида»** (запрещены на территории РФ).

Такая обстановка в настоящий момент представляет собой серьезный вызов безопасности в Центральной Азии, отметил глава военного ведомства.

* ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство») - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

** «Аль-Каида» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

Материал подготовили: Анна Назайкина, Николай Баранов