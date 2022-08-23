Отец подозреваемой в убийстве Дугиной рассказал детали ее службы в ВСУ

По словам мужчины, его дочь ушла из армии по состоянию здоровья.

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Отец Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве военного корреспондента и политолога Дарьи Дугиной, подтвердил, подтвердил, что его дочь служила в Вооруженных силах Украины. Об этом он заявил в разговоре с РИА Новости.

«В ВСУ вроде служила. Потом она рассчиталась, ушла», - сказал мужчина.

При этом отец Вовк утверждает, что она не состояла в батальоне «Азов»*. По его словам, из армии женщина ушла по состоянию здоровья. Собеседник агентства добавил, что в так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе Вовк участия не принимала.

В субботу, 20 августа, на Можайском шоссе в Подмосковье взорвался автомобиль, за рулем которого находилась Дарья Дугина. Двадцатидевятилетняя девушка погибла на месте происшествия. Ее отец - знаменитый философ и политолог Александр Дугин - не пострадал. Он ехал следом за дочерью в другом автомобиле.

В понедельник, 22 августа, в ФСБ России заявили, что за подрывом авто Дугиной стоят украинские спецслужбы. Исполнителем там назвали 43-летнюю украинку Наталью Вовк, которая после совершенного преступления выехала в Эстонию.

*Отдельный отряд специального назначения «Азов» - террористическая организация, запрещенная в России.