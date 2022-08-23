Выжженная земля: кадры с места сильных лесных пожаров в Ростовской области

Борьбу с огнем в районе очередного очага ведут 177 человек и 50 единиц спасательной техники.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Оперативный межведомственный штаб создали на базе Главного управления МЧС России по Ростовской области для борьбы с лесными пожарами. Кадры с места работы спасательных служб публикует телеканал «Звезда».

Группировка сил и средств наращивается в Каменском районе, где огонь охватил Калитвенское лесничество. Распространению пожара, который перекинулся на лесничество 22 августа, способствовали сильный ветер и жаркая погода. По состоянию на 19.20 понедельника, горели 32 гектара леса.

На месте происшествия, по последним данным, работают 177 человек и 50 единиц спасательной техники.

Причиной сильных природных пожаров стали аномальная жара и отсутствие осадков, объясняют синоптики. Из-за зноя в лесах центра и юга России появилось много сухой травы, которая легко и быстро загорается.