Расчетная цена газовых фьючерсов в Европе достигла исторического максимума с 1996 года

Их стоимость дошла до 2861,6 доллара за тысячу кубометров.

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Расчетная цена газовых фьючерсов в Европе по итогам минувшего понедельника достигла исторического максимума с 1996 года. Их стоимость дошла до 2861,6 доллара за тысячу кубометров. Об этом свидетельствую данные лондонской биржи ICE.

В пятницу «Газпром» сообщил, что на три дня будет приостановлен транспорт газа по трубопроводу «Северный поток». Соответствующую меру приняли для проведения планового технического обслуживания газоперекачивающего агрегата на КС «Портовая», который в настоящий момент является единственным рабочим.

На этом фоне резко выросла цена газовых фьючерсов. В понедельник утром она увеличилась на 20% и даже перешагнула отметку в 3000 долларов.

Напомним, что с середины июня «Северный поток» был задействован менее чем наполовину от максимальной мощности. Такая ситуация сложилась из-за того, что не произошел своевременный возврат необходимых агрегатов после ремонта.