«Северный поток» не будет транспортировать газ трое суток

© Фото: Bodo Marks dpa Globallookpress

С 31 августа по 2 сентября будет сделан перерыв в транспортировке газа по трубопроводу «Северный поток». Причиной введения таких мер являются плановые работы по техобслуживанию.

О краткосрочной остановке газоперекачивающего агрегата Trent 60 сообщили в официальном Telegram-канале корпорации «Газпром». В соответствии с актуальным контрактом, ремонтными работами займутся сотрудники компании совместно со специалистами из Siemens.

В результате трехдневной работы планируется устранить возможные технические неисправности агрегата, такие как деформации, трещины и прожоги, а также провести очитку системы и проверку функционирования ее отдельных элементов. Затем транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 миллионов кубометров в сутки.