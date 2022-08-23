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Школа мужества и бесстрашия: кого готовят в Российском университете спецназа

Ян Брацкий
23:15 23.08.2022
Для составления программы обучения педагоги систематизируют лучший боевой опыт, полученный в ходе специальных операций.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Первый заместитель руководителя Российского университета спецназа Дмитрий Пилипенко в эфире программы «Между тем» рассказал ее ведущей Наталье Метлиной, как и по каким программам готовят лучших воинов для силовых подразделений страны и добровольцев для специальной военной операции ВС РФ на Украине.

На базе университета под Гудермесом познают все, от прыжков с парашютом до штурма зданий и даже кораблей в условиях, максимально приближенных к боевым.

«Мы все отрабатываем на практике. Нет ни одной программы, которая бы не прошла через наши руки. Уникальность в том, что все это пропускается через сотрудников силовых подразделений нашей страны. Инструкторский состав набирался и обучался на протяжении всего времени существования университета. Мы имеем серьезный опыт и на его основании заверяем, что наши программы обучения уникальны», - рассказал Пилипенко.  

Специальная военная операция на Украине показала, что в силовых подразделениях востребованы специалисты иного уровня, с набором новых знаний и умений. И сейчас педагоги университета обобщают полученный опыт, поделился гость студии программы «Между тем».

«Сейчас полученный в ходе специальной военной операции опыт накапливается и нами систематизируется. Много заявок от силовых подразделений страны поступает на подготовку операторов БПЛА, которые взаимодействуют с артиллерией и пехотой», - отметил первый замруководителя Российского университета спецназа.

Не обходят стороной в университете и наработки зарубежных коллег, признался Пилипенко. Однако, отечественный опыт по праву считается уникальным и лучшим. Это и работа с бронещитам и навыки действий в горно-лесистой местности. Все для подготовки по-настоящему универсальных бойцов.

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