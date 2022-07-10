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Выход «Скорпионов»: кадры тренировки киргизского спецназа на скалах

Егор Левин
15:15 10.07.2022
Специалисты отрабатывают бесшумное передвижение по скалам и укрытие за складками местности, а после - спуск по тросам.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Отряд специального назначения «Скорпион» - одно из самых известных и профессиональных армейских формирований Кыргызстана. Команде «Военной приемки» удалось пообщаться с его представителем и узнать подробности службы в условиях постоянного высокогорья.

На первом этапе тренировочного выхода специалисты отрабатывают бесшумное передвижение по скалам и укрытие за складками местности. Особенность горной породы в этих местах - большое количество трещин и острых обломков. Именно в таких сложных условиях и приходится работать бойцам «Скорпиона» - так начинается второй этап тренировки, спуск по тросам.

Однако при этом спуск головой вниз используется в городских условиях, когда необходимо проверить помещение на предмет наличия противника.

Как российским военнослужащим служится в Киргизии, и что представляет собой армия этой среднеазиатской страны? «Военная приемка» ищет друзей российской армии за пределами России. В этот раз съемочная группа направляется в Киргизию - страну, на 95% покрытую горами.  Экстремальные тренировки горного спецподразделения «Скорпион», чудеса на виражах в исполнении киргизских пилотов вертолетов, будни российской авиабазы в Канте, уроки русского языка для воспитанников военного лицея в Бишкеке и настоящий эксклюзив программы - интервью министра обороны Киргизии на русском языке. Смотрите в выпуске программы «Военная приемка в Киргизии. Часть 1».

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