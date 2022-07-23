Контакт с «секретом» противника: кадры боевой работы спецназа ЦВО в ходе спецоперации

При выдвижении в район проведения разведывательно-поисковых действий группа обнаружила передовой дозор ВСУ, который прикрывал основные позиции замаскированного опорного пункта и позиций с техникой.

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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы подразделений специального назначения Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции России по защите республик Донбасса.

Вооруженные Силы Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции РФ по защите ЛНР и ДНР продолжают наносить удары по военным объектам ВСУ с использованием информации, полученной от подразделений разведки и специального назначения.

В ходе выполнения задач по вскрытию замаскированных позиций Вооруженных сил Украины группа специального назначения ЗВО провела разведывательно-поисковые действия за линией соприкосновения с противником.

При выдвижении в район проведения разведывательно-поисковых действий группа обнаружила передовой дозор украинских националистов, который прикрывал основные позиции замаскированного опорного пункта и позиций с техникой.

Используя фактор внезапности и выгодную позицию снайпера, который заранее предупредил группу о вскрытии вражеского передового дозора, огнем стрелкового оружия передовой дозор противника был уничтожен. После короткого контакта с передовым «секретом» противника группа отошла на безопасное расстояние, уточнила координаты местоположения скопления живой силы и танков противника и навела огонь артиллерии.

«В данный момент мы работаем в лесном массиве. Очень большая "зеленка", очень плотная. Наблюдение, скажем так, сводится к нулю. Моя задача непосредственно в группе, как снайпера - веду прикрытие группы, также веду разведку. Выявляю приоритетные цели и уничтожаю их», - рассказал военнослужащий группы СПН.

Группа спецназа, в состав которой вошли разведчики, снайперы, инженеры, специалисты связи и военные медики, вышла в район предположительного стояния и дневки танковых подразделений ВСУ.

Для точного наведения огня артиллерии по скоплению живой силы и бронетехники противника группе предстояло выдвинуться в район поисковых действий, обнаружить опорные пункты подразделений ВСУ, уточнить их координаты и навести огонь артиллерии.

По результатам работы группы специального назначения Западного военного округа по позициям Вооруженных сил Украины был нанесен точный артиллерийский удар.

Ранее Минобороны РФ показало кадры боевой работы саперов ЦВО Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции РФ по защите республик Донбасса. Военнослужащие Российской Федерации проверяют на предмет минирования лесных дорог, фортификационных сооружений и объектов гражданского назначения.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов