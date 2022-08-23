Кинологи четырех стран прошли полосу препятствий конкурса АрМИ-2022 «Верный друг»

Проводники со служебными собаками преодолевали полосу препятствий, проползали под бронетранспортером и выполняли метание учебной гранаты на точность.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На территории Чирчикского Высшего танкового командно-инженерного училища в Узбекистане прошел четвертый этап международного кинологического конкурса Армейских международных игр-2022 «Верный друг» - «Преодоление 300-метровой полосы препятствий со служебными собаками».

В ходе самого зрелищного и скоростного этапа международного конкурса «Верный друг» военные кинологи со своими служебными собаками преодолели барьеры, лестницы, полосу инженерных заграждений и ров с водой длиной шесть метров, а также проползли под бронетранспортером и выполнили метание учебной гранаты на точность.

После заседания судейской комиссии, на которой будут рассмотрены и посчитаны все штрафные баллы, а также окончательное время прохождения испытания для каждого участника, будут объявлены результаты данного этапа. В международном конкурсе принимают участие мужские и женские расчеты из Алжира, Белоруссии, России и Узбекистана.