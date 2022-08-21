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Российские военнослужащие заняли три первых места на конкурсе «Верный друг»

18:47 21.08.2022
Кроме того, женские расчеты заняли два призовых места в личном зачете.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Узбекистане на территории Чирчикского Высшего танкового командно-инженерного училища состоялся третий этап международного кинологического конкурса Армейских международных игр-2022 «Верный друг» - «Защитная служба».

Конкурсантам предстояло выполнить приемы «Поиск нарушителя», «Удержание и облаивание», «Предотвращение попытки бегства нарушителя», «Отражение нападения из фазы охраны», «Задний конвой», «Отражение нападения из заднего конвоя», «Защита от нападения из движения «лобовая атака»». Так, роль условных нарушителей выполняли независимые квалифицированные кинологи, специально приглашенные из Казахстана.

Лучшими расчетами человек-собака стали трое представителей российской сборной - военнослужащие 470-го Учебного центра служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации. Младший сержант Никита Борисов со служебной собакой по кличке Фокс, младший сержант Фарит Давлетшин со служебной собакой по кличке Бобо, а также сержант Максим Казаков со служебной собакой по кличке Кир оставили соперников далеко позади, набрав 99 баллов каждый. Таким образом участники из России заняли три первых места.

Женские расчеты заняли два призовых места в личном зачете. Первое место, по предварительным итогам этапа «Защитная служба», занимает рядовая Дарья Попова со служебной собакой по кличке Жук, второе - старший лейтенант София Красникова со служебной собакой по кличке Микула. На третьем месте оказалась представительница Узбекистана. В конкурсе принимают участие мужские и женские расчеты из Алжира, Белоруссии, России и Узбекистана.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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