Не пугаться громких звуков, ярких вспышек: как выбирали лучшую служебную собаку на конкурсе «Верный друг»

Инструктор и его собака преодолевали дистанцию в 2400 метров.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В рамках конкурса АрМИ-2022 «Верный друг» 19 августа выбирали самую подготовленную служебную собаку и лучшего инструктора. Соревнование проходит в Узбекистане.

Этап «Дог-биатлон». Команды преодолевали дистанцию в 2,4 километра. При этом собака должна бежать строго впереди и не уходить с маршрута.

Важна выучка, а человек - лишь координатор действий. Животные не должны пугаться громких звуков и ярких вспышек. На трассе два огневых рубежа. Военнослужащие стреляли из положения лежа, а затем стоя.

За поведением собаки наблюдали члены жюри. Участие в конкурсе принимают мужские и женские расчеты из Алжира, Белоруссии, России и Узбекистана.