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Захарова заявила, что Запад готовит вброс о «диверсии» России в отношении судна с зерном

Виктория Ивашечкина
18:46 23.08.2022
Официальный представитель МИД РФ заявила, что Москва предостерегает Запад от опасных информационных провокаций.
Захарова заявила, что Запад готовит вброс о «диверсии» России в отношении судна с зерном
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад планирует сделать информационный вброс с утверждением, что Россия якобы готовит диверсию в отношении одного из перевозящих зерно судов.

«По имеющейся информации, западники не намерены довольствоваться декларативными заявлениями, а планируют провокационные действия с целью очернить Россию в глазах мирового сообщества», - говорится в комментарии Захаровой. 

По словам дипломата, Россия предостерегает Запад от опасных информационных провокаций. Захарова подчеркнула, что вся ответственность за них ляжет на организаторов.

Ранее в МИД РФ заявили, что суда с зерном, которые следуют из Украины в рамках продуктовой сделки, идут в западные государства, а не в голодающие страны Африки. В ведомстве также подчеркнули, что не выполняется и соглашение о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений. В МИД отметили, что эти факты дают повод сомневаться в искренности намерений Запада по борьбе с голодом. 

Напомним, 22 июля этого года в Стамбуле министр обороны РФ Сергей Шойгу принял участие в подписании двух документов, нацеленных на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Первый подписанный документ предполагает обязательства ООН по снятию различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Вторым документом был определен алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.

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